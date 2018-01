Inflação sobe mais e chega a 1,63% O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP registrou inflação de 1,63% na primeira quadrissemana de agosto. O índice é superior ao registrado no mês de julho, quando o IPC foi de 1,40%. O grupo Transportes, que subiu 3,35%, foi o item que mais colaborou com a alta da inflação, pressionado ainda pelos aumentos recentes dos combustíveis. O grupo Alimentação teve aumento de 2,92%, um pouco superior ao apurado na prévia anterior, quando os preços subiram 2,51%. Essa elevação dos alimentos ainda é conseqüência dos problemas causados devido ao inverno rigoroso. O grupo Despesas Pessoais também contribuiu com a alta do IPC, mas subiu um pouco menos do que no mês anterior, 0,90%. Verifique os resultados apurados pela Fipe para todos os itens que compõem o IPC: Item Variação (%) Habitação +0,75 Alimentação +2,92 Transportes +3,35 Despesas pessoais +0,90 Saúde +0,83 Vestuário +0,28 Educação +0,07 Índice geral +1,63