Inflação sobe menos em São Paulo A inflação do município de São Paulo caiu de 0,53% para 0,44% na terceira quadrissemana de novembro, segundo o IPC da Fipe. Quase todos os itens que compõem o índice tiveram alta menor do que na quadrissemana anterior, com exceção do grupo alimentação, que subiu 0,76%, superando os 0,65% da segunda prévia. O grupo transportes subiu 0,49%, ficando abaixo dos 0,59% apurados na semana passada. Despesas pessoais aumentou 0,47%, contra 0,67% na segunda quadrissemana. Os preços do item saúde tiveram alta de 0,40%, contra 0,46% da pesquisa anterior. Os preços do vestuário passaram de 0,34% na semana passada para 0,31% nesta terceira quadrissemana. Habitação, que havia subido 0,46% na segunda prévia, desta vez registrou alta de 0,26%.