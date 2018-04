Inflação sobe novamente em SP A inflação medida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP foi de 0,58% na segunda quadrissemana de janeiro. O índice é superior ao apurado na primeira prévia do ano, quando o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) foi de 0,46%. A proximidade do início do ano letivo fez com que o grupo Educação, que subiu 3,16%, mais uma vez liderasse a alta do IPC. Vestuário registrou a segunda maior variação (+1,15%), que, porém, foi menor do que a apurada na quadrissemana anterior (+1,29%). Transportes, que foi o único grupo a apresentar variação negativa (-0,02%) no período pesquisado, e Saúde (+0,14%) foram os únicos itens a registrar queda em relação à quadrissemana anterior. Veja a variação dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,30%; Alimentação: +0,61%; Transportes: -0,02%; Despesas Pessoais: +1,25%; Saúde: +0,14%; Vestuário: +1,15%; Educação: +3,16%; Índice Geral: +0,58%.