Inflação sobe para 0,16% na 2ª prévia do mês O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP registrou inflação de 0,16% na segunda quadrissemana de dezembro, resultado superior ao do perído anterior, quando o IPC foi de 0,03%. Seguindo a tendência da primeira quadrissemana, a maior alta foi Transportes, que subiu 1,65%, seguido por Despesas Pessoais, que teve variação de +0,44%. Alimentação continua a registrar variações negativas, caindo 1,02% no período pesquisado. O grupo Saúde, que havia registrado queda de 0,06% no período anterior, iniciou o mês com baixa um pouco menor (-0,01%). Já o item Vestuário registrou a mesma variação da primeira prévia, -0,04%. Verifique os resultados apurados pela Fipe para todos os itens que compõem o IPC: Item Variação (%) Habitação +0,22 Alimentação -1,02 Transportes +1,65 Despesas pessoais +0,44 Saúde -0,01 Vestuário -0,04 Educação +0,09 Índice geral +0,16