Inflação sobe para 0,29% na 1ª prévia do mês O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, ficou em 0,29% na primeira quadrissemana de janeiro, registrando uma leve alta em relação ao fechamento de dezembro, quando a inflação em São Paulo foi de 0,26%. A maior alta foi registrada por transportes, com +1,42%, enquanto alimentação registrou a única queda, de 0,53%. Os demais itens tiveram as seguintes variações: Item Variação (%) Habitação +0,35 Alimentação -0,53 Transportes +1,42 Despesas pessoais +0,10 Saúde +0,25 Vestuário +0,06 Educação +1,01 Índice geral +0,29