Inflação sobe para 0,32% na 2ª prévia O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP registrou inflação de 0,32% na segunda quadrissemana de janeiro, resultado superior ao da primeira prévia, quando o IPC foi positivo em 0,29%. A proximidade do início do ano letivo, com a realização das matrículas escolares e a compra de material didático, provocou a alta do item Educação, que teve o maior aumento do período (+2,11%). O grupo Transportes teve variação positiva de +1,02%, inferior ao da primeira quadrissemana, quando subiu 1,42%. Já Alimentação, que na primeira prévia havia registrado queda de 0,53%, manteve a tendência, porém com variação menor (-0,14%). Verifique os resultados apurados pela Fipe para os itens que compõem o IPC: Item Variação (%) Habitação +0,27 Alimentação -0,14 Transportes +1,02 Despesas pessoais +0,08 Saúde +0,17 Vestuário +0,02 Educação +2,11 Índice geral +0,32