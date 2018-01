Inflação sobe para 1% pelo IGP-M A segunda prévia do IGP-M de setembro apontou taxa de 1,04%, segundo a Fundação Getúlio Vargas. O resultado ficou acima do que previam os analistas ouvidos pela Agência Estado - 0,78% a 0,95%. Os índices que compõem o IGP-M tiveram as seguintes variações: atacado (IPA) 1,37%; consumidor (IPC) 0,52%; e construção civil (INCC) 0,17%. No ano, o IGP-M acumula alta de 6,96% e, em doze meses, de 21,25%.