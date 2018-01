Inflação tem alta nas medições do IGP-DI e IPC-S O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de março ficou em 0,99%. Em fevereiro, o IGP-DI teve alta de 0,40%. O resultado de março ficou acima do teto das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado (entre 0,60% a 0,95%) e acima da média das expectativas (0,87%). Já o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da semana encerrada em 31 de março ficou em 0,70%, ante alta de 0,68% apurada no IPC-S anterior, de até 23 de março. Ambos os índices são calculados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado do IPC-S ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela AE (entre 0,63% a 0,80%), que tinha média das expectativas também em 0,70%. Indicadores do IGP-DI A FGV divulgou ainda o desempenho dos três indicadores que compõem o IGP-DI de março. O Índice de Preços por Atacado - Disponibilidade Interna (IPA-DI) ficou em 1,14% em março, ante alta de 0,39% em fevereiro. Por sua vez, no varejo, o Índice de Preços ao Consumidor - Disponibilidade Interna (IPC-DI) ficou em 0,70% em relação ao aumento de 0,43% apurado em fevereiro. Já o Índice Nacional do Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) ficou em 0,67% ante elevação de 0,44% em fevereiro. O período de coleta de preços para o cálculo do IGP-DI do mês passado foi do dia 1º a 30 de março. Índice é o maior desde agosto de 2004 O IGP-DI de março foi o maior desde agosto de 2004, quando o indicador teve alta de 1,31%. A informação é baseada em tabela com a série histórica do indicador, fornecida pela FGV durante o anúncio do IGP-DI de fevereiro. Na mesma tabela, é possível observar que o Índice de Preços por Atacado - Disponibilidade Interna (IPA-DI) de março, que ficou em 1,14% , também foi o maior desde agosto de 2004, quando o IPA-DI teve alta de 1,59%. IPC-S tem maior variação das últimas 6 apurações O IPC-S da semana encerrada até o dia 31 de março foi a maior variação do indicador registrada entre as últimas seis apurações, superada somente pela primeira semana de fevereiro, ocasião em que o índice registrou variação de 0,90%. Segundo a FGV, no âmbito do IPC-S de até 31 de março, três classes de despesa apresentaram taxas superiores às apresentadas no IPC-S anterior, de até 23 de março: Transportes, Habitação e Vestuário. Porém, a Fundação não divulgou as variações dos grupos.