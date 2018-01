Inflação volta a ameaçar economia global, diz jornal O jornal Financial Times afirma em sua edição desta quinta-feira que "a ameaça da inflação voltou a pairar sobre a economia mundial". Segundo o diário, há vários fatores que indicam uma tendência de aumento mundial da inflação. Entre eles, "o fato de que o rápido crescimento econômico levou a capacidade industrial ao limite no Japão e nos Estados Unidos e reduziu a possibilidade de que a economia mundial siga crescendo rapidamente sem impulsionar a inflação". O Financial Times acrescenta também que existe um sério risco de que aumento nos preços de energia sejam "um traço constante na economia de um mundo marcado pela crescente demanda e por uma oferta fixa". A China também tem um papel no possível retorno da inflação. Segundo o jornal, "os efeitos positivos da deflação decorrente da exportação de produtos chineses vendidos a preços baixos podem estar acabando". Paralelamente a isso, diz o FT, "o crescente apetite chinês por petróleo para financiar sua expansão industrial" vem provocando um aumento mundial dos preços de energia. O jornal diz também que há uma expectativa, crescente entre a população de diferentes países, de que a inflação irá subir, "aumentando a probabilidade de que a inflação de hoje levará à demanda salarial de amanhã". O jornal conclui dizendo que empresas e consumidores em todo o mundo poderão ter "um dragão que eles acreditavam ter matado há 20 anos".