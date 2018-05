Inflação volta a avançar em abril e fica em 0,22%

RIO - A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 0,22% em abril, ante um avanço de 0,09% em março, informou nesta quinta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa acumulada pela inflação no ano foi de 0,92%, menor variação acumulada até abril desde a implantação do Plano Real.

O dado veio no piso do intervalo das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast. Pelo levantamento, os economistas projetavam uma alta de 0,22% até 0,34%, com mediana de 0,28%. Em 12 meses, o IPCA acumulou avanço de 2,76%, abaixo da mediana, de 2,82%, com base num intervalo de 2,76% a 2,89%.

Segundo o gerente do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), Fernando Gonçalves, a aceleração do índice se deve principalmente ao grupo Saúde e Cuidados Pessoais, que, com aumento de 0,91%, comprometeu metade da taxa de abril.

“Dos 0,22% de abril, 0,11 ponto percentual veio do grupo Saúde e Cuidados Pessoais. Dois itens desse grupo, de preços administrados, se destacaram: os planos de saúde, com um aumento de 1,06%, e os remédios, cujos preços subiram, em média, 1,52%”, explicou Fernando.

Juros. Esse cenário de inflação tranquila e - com pressões limitadas devido à forte ociosidade - ainda permite, na visão dos economistas, mais um corte de juros no Comitê de Política Monetária (Copom) da próxima semana, de 6,5% para 6,25%, apesar da escalada do dólar.

"Além de impedir que o recente enfraquecimento do câmbio alimente pressões inflacionárias, a lenta recuperação econômica deve permitir que a autoridade monetária brasileira comece a normalizar a postura da política monetária mais tarde do que antecipou", avaliou o Haitong, que espera que a Selic atinja 6,25% este mês e fique inalterada até pelo menos o fim de 2018.

"Mais que esse corte, já fica mais nebuloso pensar", completa o economista Marcio Milan, da Tendências Consultoria Integrada./COLABORARAM THAÍS BARCELLOS E MARIA REGINA SILVA