Inflação volta a subir O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP registrou inflação de 0,08% na primeira quadrissemana de junho. O índice ficou acima do fechamento de maio, que foi de 0,03%. O item vestuário segue na liderança do aumento de preços. Na outra ponta, o grupo alimentação teve a maior queda no período. Veja a variação dos principais grupos de preços: Item Variação habitação 0,11% alimentação -0,60% transportes 0,27% despesas pessoais 0,08% saúde 0,81% vestuário 1,21% educação 0,17%