Inflação volta a subir em São Paulo A cidade de São Paulo voltou a sentir a alta da inflação. Foi isso o que afirmou nesta terça-feira a Fundação Getúlio Vargas, mostrando que os preços na cidade subiram 0,19% no âmbito do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), no período encerrado em 7 de maio. O indicador já havia acelerado de 0,02% para 0,12% no levantamento anterior. Nesta terça a fundação divulgou os índices regionalizados das sete capitais usadas para o cálculo do IPC-S geral, anunciado na última segunda-feira em 0,42%. A capital paulista tem o maior peso no resultado total. O levantamento apontou que seis cidades tiveram aceleração de preços no período. Além de São Paulo, foi também o caso de Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro. O município de Salvador permaneceu com a mesma taxa de elevação. O IPC-S mede a inflação para famílias com rendimentos entre 1 e 33 salários mínimos.