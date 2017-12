Informações diferentes sobre IPI foi estratégia, diz Furlan O ministro do Desenvolvimento e Comércio Exterior, Luis Fernando Furlan, disse hoje que a divulgação de diferentes informações ao longo da última sexta-feira sobre a renovação do acordo que reduzia o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) foi "uma estratégia do Governo". Furlan disse que a tendência era de que o acordo não fosse renovado pelo Governo, o que também foi anunciado pelo ministro do Planejamento, Guido Mantega, durante a tarde de sexta-feira. No final do dia, o ministério da Fazenda divulgou nota informando a renovação do acordo até fevereiro do ano de 2004. "Eu e o ministro Antonio Palocci (Fazenda) conversamos permanentemente e havia uma negociação com as montadoras em curso. A renovação do acordo unilateralmente não seria vantajoso ao consumidor e por isso combinamos a exigência de contrapartidas das montadoras", disse o ministro. Segundo Furlan, ao negar publicamente que o acordo seria renovado, o Governo pressionou as montadoras a garantirem a contrapartida de manutenção dos preços dos veículos e do nível do emprego no setor. "Foi a estratégia do jogo e por isso o presidente Lula não anunciou a renovação do acordo quando participava do Enaex", complementou, referindo-se à presença de Lula no Encontro Nacional dos Exportadores no Rio de Janeiro, ocorrido na última sexta-feira. Medida já está no Diário Oficial Segundo informou a jornalista Rosana de Cassia, o governo publicou hoje no Diário Oficial da União o decreto que prorroga por mais três meses o acordo de redução do IPI para os automóveis. O acordo terminaria ontem, último dia de novembro e foi prorrogado até 29 de fevereiro de 2004. Até esse período, as empresas do setor automotivo se comprometem a cumprir o principal objetivo do acordo que é não promover demissões. Veja no link abaixo as notícias publicadas na sexta-feira, que mostraram o desencontro de informações de representantes do governo sobre este assunto.