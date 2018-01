Informações sobre aposentadoria na Internet Quem está pensando em se aposentar e tem acesso à Internet pode fazer uma simulação da contagem do seu tempo de serviço, além de ter mais informações sobre benefícios, legislação previdenciária e contribuições em atraso, na página da Previdência Social (veja link abaixo). De acordo com o Ministério da Previdência Social, um dos objetivos da página é facilitar a vida do segurado. Isso significa oferecer opções para que as pessoas não precisem mais se deslocar até uma agência para resolver seus problemas com o INSS. Mais de 8,5 milhões de pessoas já visitaram o site em busca de um serviço ou de informações. O site também traz mais de dez serviços, desde a impressão da Guia da Previdência Social (GPS) - utilizada pelo contribuinte individual para o recolhimento de sua contribuição mensal - até a inscrição no Cadastro Específico do INSS (CEI), usado pelos empregadores que desejam recolher o FGTS do empregado.