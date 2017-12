Informe de Rendimentos devem ser entregues até dia 28 As empresas têm prazo até 28 deste mês para entregar a seus funcionários o Informe de Rendimentos no ano-base de 2004. O documento é necessário para o contribuinte fazer sua declaração anual de Imposto de Renda da Pessoa Física deste ano. Também dia 28 vence o prazo para as empresas e pessoas físicas que fizeram pagamentos com retenção de imposto em 2004 entregarem a declaração de Imposto de Renda retido na fonte (DIRF) à Receita Federal. A DIRF e o Informe de Rendimentos são documentos utilizados pela fiscalização da Receita. Os dados fornecidos pelas empresas são cruzados com aqueles informados pelos contribuintes na declaração do IR. A empresa que não entregar o comprovante de rendimentos dentro do prazo está sujeita a multa de R$ 41,43 por documento, e a empresa que deixar de apresentar a DIRF à Receita pagará multa de 2% ao mês sobre o valor do Imposto de Renda informado na declaração, limitado a 20%. O programa para preenchimento da declaração do IRPF estará disponível na página da Receita (www.receita.fazenda.gov.br) a partir de 1º de março. Os contribuintes têm prazo até 29 de abril para fazer a entrega da declaração anual de rendimentos. A Receita espera cerca de 20 milhões de declarações de rendimentos, este ano.