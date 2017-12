Informe-se sobre tipos de financiamento Buscar o máximo de informações sobre as formas de financiamentos habitacionais existentes é a melhor maneira de não ser surpreendido com o valor da dívida durante o pagamento das prestações. Segundo o advogado Sebastião Fernando Araújo de Castro Rangel, muitas instituições financeiras cobram juros sobre juros. Com isso, o saldo devedor nunca diminui. No Sistema Financeiro de Habitação (SFH) as tabelas usadas para correção das prestações são a SAC e a Price. Ambas amortizam o saldo devedor durante a vigência do contrato. A diferença é que na SAC as prestações começam com um valor mais alto e ao longo do contrato têm redução porcentual chegando a 5% ao ano. Já na Price, as prestações são menores no começo e têm aumentos até o final. A correção do SFH é de 12% ao ano, mais o acumulado da TR. Na Caixa, a SAC é chamada de Sacre, mas segue as mesmas regras. Rangel aconselha a todos que têm contratos de financiamentos habitacionais a pedir uma revisão dos cálculos do financiamento para ver se não está ocorrendo uma capitalização de juros. "Os contratos apresentam uma linguagem tão complexa que quem não é da área não entende nada", diz. Veja mais informações nos links abaixo.