Informes do EIU chegam ao português no FaxPaper A Agência Estado passa a publicar resumos dos relatórios da Economist Intelligence Unit (EIU), divisão do grupo britânico que edita a revista The Economist. É a primeira vez que parte do amplo material de análises internacionais da EIU será publicada em português. O projeto dá prosseguimento ao acordo fechado em março passado, pelo qual a Agência Estado tornou-se a representante oficial da Economist Intelligence Unit no Brasil. A partir de hoje, os informes da EIU circularão todas as sextas-feiras juntamente com o FaxPaper, boletim destinado ao público empresarial que é editado diariamente pela Agência Estado há mais de dez anos. O conteúdo desse novo projeto será retirado dos detalhados e aprofundados relatórios da EIU, cujo foco são as análises estratégicas sobre países nos campos da política, economia, negócios e finanças. A EIU, por sua vez, passará a divulgar em seus serviços três notas diárias do AE Brazil, o produto em inglês da Agência Estado. O AE Brazil produz mais de cem matérias por dia, sempre em tempo real, dedicadas sobretudo à área financeira e às commodities agrícolas. A EIU oferece análises e projeções sobre 195 países, num esforço para responder aos rápidos desenvolvimentos globais. Seu conteúdo é constantemente atualizado pelos cerca de 500 analistas que o grupo distribui por cem países, entre os quais o Brasil. Com a parceria com a EIU, a Agência Estado consolida sua rede de provedores externos, formada pelos mais destacados grupos informativos globais, como o grupo informativo norte-americano Dow Jones, o jornal britânico Financial Times e a Comstock Standard & Poor´s.