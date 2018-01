Infraero amplia plano de recuperação Diferentemente de outras estatais, que, mesmo não dispondo de verbas para tocar projetos, mantêm seus quadros intactos, com grande número de funcionários ociosos, a Infraero tenta se adaptar à nova realidade do País. A empresa adotou um Programa de Demissão Voluntária (PDV), prevendo, de início, a adesão de 2.500 funcionários. Esse número já foi ultrapassado e, numa nova etapa do programa, o desligamento pode atingir ao todo mais de 4 mil funcionários. Desinchar o quadro, atualmente composto de 12 mil funcionários, como disse o ministro da Secretaria de Aviação Civil (SAC), Eliseu Padilha, é essencial para viabilizar a companhia.