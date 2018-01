Infraero: aumento de 8% de passageiros A expectativa da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) é um aumento de 8% do número de passageiros transportados em 2000. Um total de 67,840 milhões de embarques e desembarques foram processados em seus aeroportos. O ano deverá terminar com uma movimentação recorde de passageiros nos 67 aeroportos administrados pela empresa, refletindo uma maior afluência da classe média ao transporte aéreo. Segundo assessores da empresa, essa afluência se deve às maiores facilidades de crédito para a compra de bilhetes aéreos, bem como à própria redução dos custos, que em muitas rotas tornam os preços das tarifas aéreas competitivas com as dos ônibus-leito.