Infraero cobrará dívida da Varig na Justiça de novo A Infraero cobrará na justiça a dívida da Varig de cerca de R$ 130 milhões, referente a tarifas aeroportuárias (pelo uso dos aeroportos) não recolhidas neste ano pela empresa estatal. De acordo com Infraero, a cobrança judicial decorre do fato de a Varig não ter aceitado pagar o débito em 12 meses e também porque a empresa não apresentou garantias reais de pagamento. Como há necessidade de o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovar anualmente a contabilidade da estatal, a direção da empresa vai justificar a transferência do débito para o ano que vem respaldada na cobrança judicial. A dívida total da Varig era de R$ 148 milhões. A empresa pagou à vista cerca de R$ 19 milhões e tentou renegociar o restante, que queria pagar em 30 meses. A Infraero já tem uma cobrança judicial contra a Vasp.