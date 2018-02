Infraero e SNEA discutem distribuição de espaços da Varig Começou na manhã desta sexta-feira, na sede da Infraero, uma reunião entre dirigentes da estatal e do Sindicato Nacional das Empresas Aéreas (SNEA), para discutir a distribuição, entre as demais companhias aéreas, de espaços reservados à Varig nos principais aeroportos do País. Os locais estão ociosos desde o agravamento da crise da companhia há cerca de dois meses, que resultou no cancelamento contínuo de vôos. Na última quarta-feira, a VarigLog - empresa que arrematou a aérea por US$ 500 milhões - entregou à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a malha de vôos da nova empresa. A agência havia comunicado no mesmo dia que esperava a nova malha para poder agilizar a certificação da nova Varig como concessionária de transporte aéreo. O vencimento do prazo era nesta mesma quinta.