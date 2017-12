Infraero entra com ação judicial contra a Vasp A Infraero, por meio de sua Assessoria de Imprensa, informou que ajuizou hoje na Justiça Federal de São Paulo uma ação de cobrança contra a companhia aérea Vasp. A Vasp deve R$ 11,8 milhões em taxas de embarque cobradas dos passageiros neste ano mas não repassadas a Infraero. Por considerar essa dívida também uma apropriação indébita, a estatal também fez uma comunicação formal contra a Vasp ao Ministério Público Federal em São Paulo. A empresa não impede a Vasp de continuar voando mas significa mais uma cobrança judicial contra a empresa que atravessa sua pior crise. A Infraero informou também que aguardará até amanhã uma contra-proposta da Varig para liquidar uma dívida de R$ 129 milhões em um prazo menor que os 30 meses originalmente propostos pela companhia. Na semana passada, a Varig pagou 13% ( R$ 19 milhões) da dívida total com a Infraero. Pedido do vice O vice-presidente da República e ministro da Defesa, José Alencar, admitiu hoje que pediu à Infraero que recebesse pagamento em cheque de taxas aeroportuárias devidas pela Vasp. Segundo Alencar, o pedido para que pudesse pagar em cheque foi feito pelo presidente da companhia, Wagner Canhedo, depois que, na semana passada, dois cheques emitidos pela companhia aérea para a Infraero haviam sido devolvidos pelo banco por falta de fundos, o que levou a estatal administradora dos aeroportos a aceitar pagamentos da Vasp apenas em dinheiro.