Infraero entra com ação para cobrar taxas devidas pela Varig A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) deu entrada nesta quarta-feira, no Ministério Público de Brasília, a uma ação penal contra a Varig. Na ação, a Infraero pede o pagamento de taxas de embarque devidas pela empresa aérea, no valor de cerca de R$ 16 milhões. Segundo a assessoria de imprensa da Infraero, a ação penal foi decidida na terça-feira pelo Conselho de Administração da empresa, em reunião no Ministério da Defesa. De acordo com a assessoria de imprensa, na ação, a Infraero cobra da Varig débito referente às tarifas de embarque que somam 19 dias de atraso. Até o momento em que foi feito o comunicado sobre a entrada da ação, a Infraero não havia recebido nenhuma manifestação da Varig no sentido de quitar o débito. A assessoria de imprensa da Varig informou, na tarde de hoje, que a empresa ainda não havia tomado conhecimento oficial da ação da Infraero, segundo informações da Agência Brasil.