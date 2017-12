Infraero espera concluir acordo com a Varig até o fim do mês O diretor de Finanças da Infraero, Adenauher Figueira, informou nesta terça-feira que a estatal espera concluir até o fim deste mês a negociação com a Varig para o pagamento da dívida de R$ 150 milhões em taxas aeroportuárias. Houve uma primeira reunião na última quinta-feira e, segundo o diretor, haverá um novo encontro amanhã. Segundo Figueira a proposta inicial da empresa era fazer o parcelamento da dívida em 60 meses, mas a Infraero quer que o pagamento seja em 12 meses. O diretor da Infraero antecipou que a proposta prevê como garantia da dívida "a emissão de debêntures não conversíveis em ações e que seriam lastreadas em recebíveis de vendas de bilhetes aéreos". Figueira informou que a Varig está agora em dia com seus pagamentos relativos a taxas aeroportuárias e que desde o dia 29 está fazendo o recolhimento diário. Até agora, já foram pagos R$ 6,6 milhões. Com relação a Vasp, que também negociou com a Infraero o pagamento da taxa de embarque atrasada mas que não conseguiu cumprir toda a primeira parcela, Figueira informou que a companhia assumiu o compromisso de liquidar essa parcela no próximo dia 23. "A Vasp assumiu esse compromisso e nós esperamos que seja cumprido", disse o diretor, que se recusa a antecipar os próximos passos da estatal para cobrar a dívida, caso esse pagamento seja novamente adiado.