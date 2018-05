Infraero espera que greve não atrase aeroporto no CE Em nota divulgada nesta segunda-feira, 08, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou esperar que a paralisação dos trabalhadores que atuam na reforma do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza (CE), não atrapalhe o cronograma da ampliação prevista para a Copa do Mundo de 2014. Segundo a empresa, 19% das obras estão concluídas.