Infraero só aceita pagamento da Vasp em dinheiro Depois de apresentar dois cheques sem fundo à Infraero, estatal que administra os aeroportos brasileiros, a Vasp terá que pagar diretamente nos aeroportos as tarifas aeroportuárias (relativas a pouso, decolagem e navegação aérea) para poder voar. O pagamento terá que ser feito em dinheiro ou cheque administrativo. Desde meados de outubro, a companhia estava sendo obrigada a recolher diariamente os valores para operar, mas podia depositá-los na conta da Infraero, o que dava uma pequena folga de tempo à empresa. Com a apresentação nos dias 26 e 29 de novembro de cheques sem fundo no valor de R$ 40 mil cada um, que caracterizam reincidência, a Vasp perdeu essa prerrogativa. Nesta quarta-feira, a Vasp distribuiu por meio eletrônico aos funcionários e clientes a informação de que a partir do dia 16 de dezembro estará operando uma nova rota de vôos - incluindo 11 capitais, ligando Rio, São Paulo e Brasília às principais cidades do Nordeste. A intenção é garantir a operação de vôos rentáveis que paguem os custos operacionais diários da empresa. Varig Por meio de sua assessoria, a Infraero também confirmou nesta quarta-feira o depósito em sua conta de R$ 19 milhões realizado pela companhia aérea Varig, equivalente a 13% da dívida de R$ 148 milhões que a empresa tem com o órgão governamental. Isso permitiu à empresa continuar negociando um prazo final para a quitação do restante da dívida. O Conselho de Administração da Infraero decidiu no último dia 24 que o pagamento desse débito não deve ser prorrogado até o ano que vem, por isso a diretoria da estatal espera a liquidação da dívida até o final de dezembro. Com o pagamento à vista dos 13% da dívida, no entanto, a empresa ganhou um pouco mais de crédito nas negociações. Semelhante à Vasp, a Varig também está tendo que recolher diariamente as tarifas aeroportuárias para ter autorização para voar. Segundo a Infraero, até o final de novembro, a Varig pagou R$ 23,1 milhões e a Vasp, R$ 2,206 milhões, sem contar os cheques sem fundo. O débito da Varig se refere a tarifas aeroportuárias não recolhidas este ano, enquanto a Vasp deve R$ 11,8 milhões em taxas de embarque cobradas dos passageiros, mas não repassadas à Infraero. O departamento jurídico da Infraero já iniciou o processo para cobrar na Justiça essa dívida, classificada pela estatal como "apropriação indébita" de recursos.