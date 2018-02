Infraero vai investir R$ 900 milhões em 12 aeroportos O presidente da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária(Infraero), Fernando Perrone, afirmou que a empresa deve investir R$ 900 milhões em reformas e ampliação de 12 aeroportos. A informação foi dada após a inauguração da climatização do saguão e a ampliação da pista de pousos e decolagens do aeroporto Augusto Severo, em Parnamirim, Grande Natal. Entre as obras, está a do aeroporto Guararapes, no Recife, e parte da primeira fase do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, outro município da região metropolitana de Natal. Perrone comunicou ao governador Garibaldi Alves Filho (PMDB), que a fase inicial do complexo de São Gonçalo vai consumir R$ 36 milhões e o terminal, com vocação para cargas, ficará totalmente pronto em 2010. A climatização do Augusto Severo e a pista ampliada de 2.332 para 2.600 metros, capaz de receber cargueiros e aeronaves como DC-10 e MD-11, somaram R$ 7,2 milhões em investimentos, com participação do governo do Rio Grande do Norte. As obras do novo terminal de passageiros do aeroporto de Parnamirim - pelo qual devem passar 1 milhão de pessoas este ano - ultrapassarão a quantia de R$ 70 milhões.