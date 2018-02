ING compra fundos de pensão latinos do Santander O grupo holandês de serviços financeiros ING Groep anunciou na sexta-feira que acertou a compra da participação completa do Santander em fundos de pensão no México, Chile, Colômbia e Uruguai por 1,3 bilhão de dólares. A aquisição converterá o ING no segundo maior administrador de fundos de pensão da América Latina, segundo informou a instituição em comunicado. O ING e o Santander acrescentaram que estão negociando também o fundo de pensão que o banco espanhol possui na Argentina e que não foi incluído nas operações vendidas. O Santander informou que a operação vai gerar um ganho e capital de 600 milhões de euros (823,6 milhões de dólares). A instituição holandesa acrescentou que a aquisição será financiada "integralmente com recursos internos existentes" e que não terá impacto no atual programa de recompra de ações.