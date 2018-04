ING mantém boa recomendação para o Brasil O ING Barings decidiu manter a recomendação "overweight" (sobrepeso) para os títulos da dívida brasileira, contrariando a onda pessimista entre vários bancos de Wall Street, que recentemente reduziram suas exposições no Brasil, citando, entre seus motivos, a preocupação com o crescimento de Lula nas pesquisas eleitorais. Na opinião do economista-chefe para América Latina do ING, Larry Krohn, é possível que Lula cresça mais ainda nas próximas pesquisas, mas ele ressaltou que isso já é esperado, por conta do seu maior tempo de televisão. "No entanto, esperamos que em algum ponto no futuro aconteça uma reversão dessa situação. Assim que o governo começar a usar sua máquina para apoiar o seu candidato, quando a campanha tiver início oficialmente, vamos ver uma virada nas pesquisas de opinião", disse Krohn à Agência Estado. Ele acredita que o fortalecimento de Lula nas pesquisas de opinião que serão divulgadas no curto prazo continuará afetando os preços dos títulos da dívida, da moeda e da bolsa brasileira. Especialmente, segundo ele, porque há fatores econômicos afetando os fundamentos brasileiros, como a interrupção no corte da taxa Selic e as pressões da inflação. "Mas não é razão, ainda, para rebaixarmos a recomendação para o Brasil, pois achamos que o Brasil tem um grande potencial entre os emergentes para valorização dos seus ativos no médio prazo. Isso porque achamos que Lula não irá ganhar as eleições; que os preços de petróleo vão cair, tirando as pressões sobre a inflação; que a Selic seja reduzida para 17% ao ano no final do ano; e que o Brasil cumpra as metas fiscais em 2002. Tudo isso será positivo para uma recuperação dos ativos brasileiros", explicou Krohn.