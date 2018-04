ING tem prejuízo de 729 milhões de euros em 2008

O grupo bancário e de seguros ING anunciou nesta quarta-feira, 18, ter tido prejuízo líquido de 729 milhões de euros em 2008, enquanto durante o ano anterior conseguiu um lucro líquido de 9,241 bilhões de euros. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Os resultados definitivos do ING não surpreendem o mundo financeiro, uma vez que a entidade já antecipou os números de janeiro e havia alertado que fecharia o ano com perdas milionárias. A entidade ressaltou em comunicado que o último trimestre de 2008, que fechou com uma perda líquida de 3,101 bilhões de euros, foi "o pior dos últimos 50 anos". A receita do grupo bancário durante 2008 chegou a 65,675 bilhões de euros, o que representa uma redução de 11,5% frente ao ano anterior. Tanto a divisão de seguros como a de bancos registraram perdas antes de impostos, de 2,536 bilhões de euros e 1,841 bilhão de euros respectivamente, durante o quarto trimestre de 2008. O presidente do ING, Jan Hommen, disse que "a crise financeira teve um impacto sem precedentes na indústria do país e a magnitude da crise deixou poucas empresas sem problemas". Para driblar a crise, o grupo já recebeu no último mês de outubro uma injeção de capital de 10 bilhões de euros por parte do Estado holandês e deve receber em breve nova ajuda estatal.