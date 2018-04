Inglaterra autoriza execução de bens de nigeriano envolvido no caso Noroeste A Justiça inglesa autorizou, no início desta semana, os ex-controladores do Banco Noroeste ? das famílias Cochrane e Simonsen ? a executarem todos os bens do espólio do nigeriano Christian Anajemba, acusado de atuar junto com Nélson Sakagushi na operação de desfalque de US$ 242 milhões, descoberta em 1997 quando o banco foi vendido para o Santander, informou hoje o advogado dos ex-controladores, Domingos Refinetti. A equipe de Refinetti descobriu e conseguiu o bloqueio na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Suíça e em Hong Kong de cerca de US$ 150 milhões em dinheiro e em propriedades em nome de Anajemba. Só na Inglaterra, são cerca de US$ 30 milhões, que podem ser executados imediatamente a partir da decisão da Corte inglesa. Os advogados entram na próxima semana com pedidos de homologação da sentença inglesa nos outros países onde já foram descobertos depósitos e bens do espólio de Anajemba. Anajemba foi assassinado dentro de sua Mercedes Benz último tipo, em circunstâncias misteriosas na cidade de Lagos, na Nigéria, em 1998, menos de um ano depois da descoberta do desfalque no Noroeste. Os advogados das famílias dos ex-controladores conseguiram provar que, pelo menos, US$ 150 milhões oriundos do desfalque passaram pelas mãos de Anajemba. No mês passado, os herdeiros do nigeriano afirmaram às autoridades inglesas e suíças que nenhum centavo destes US$ 150 milhões, faz parte do espólio milionário que ele deixou. Para os herdeiros, o dinheiro do Noroeste simplesmente passou por suas contas bancárias, mas não ficou com ele. Anajemba e os também nigerianos Emmanuel Odinigwe e Naresh Asnani são acusados de integraram uma quadrilha internacional de lavagem de dinheiro. Juntos, os três receberam cerca de US$ 190 milhões oriundos do desfalque no Noroeste. Os bens de Asnani também estão bloqueados em vários países e ele está com a prisão preventiva decretada na Europa, Estados Unidos e Honk Kong. Sakagushi, ex-diretor da área Internacional do Noroeste e acusado de idealizar o desfalque, vai ser ouvido novamente amanhã pela Justiça da Suíça, país onde ele se encontra preso. Advogados da equipe de Refinetti, que acompanham as audiências em Genebra, afirmam que Sakagushi mudou totalmente o teor de seus depoimentos para a Justiça suíça. "Ele agora diz que não sabe de nada, que não se lembra de nada e que não tem a menor noção do desfalque", revela Refinetti. No Brasil, Sakagushi afirmara que fora o autor do desfalque a pedido dos próprios ex-controladores do banco. Sakagushi é defendido por um advogado dativo, nomeado pela Justiça Suíça, e o advogado que acompanhava no Brasil, Alfredo das Neves Filho, afirma que perdeu completamente o contato com seu cliente.