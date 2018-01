Ingressos levam dólar ao menor nível em 9 meses, a R$ 2,102 O dólar recuou 1,04% nesta quinta-feira e encerrou no menor nível desde maio do ano passado, derrubado por ingressos de recursos em meio a um cenário externo favorável a emergentes. O Federal Reserve manteve o juro nos Estados Unidos em 5,25%, na véspera, e sugeriu menor receio com a inflação, aumentando a perspectiva de um corte na taxa. Com juros norte-americanos menores, os ativos de emergentes se tornam mais atrativos. Dados desta manhã reforçaram essa idéia, com o índice de preços de gastos com consumo, PCE, subindo menos que o esperado em dezembro. Na mínima do dia, o dólar chegou a ser cotado a R$ 2,101.