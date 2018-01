Iniciada a recuperação da malha ferroviária de MS A ALL (América Latina Logística) iniciou nesta terça-feira um investimento da ordem de R$ 80 milhões na recuperação de toda a malha ferroviária que atravessa o Mato Grosso do Sul, segundo afirmou o diretor da empresa para integração da Brasil Ferrovias, Paulo Basílio. O primeiro passo está sendo a aplicação de R$ 6 milhões na limpeza da vegetação nas laterais dos trilhos e soldagens de alguns pontos. Até o final de dezembro próximo estará concluída a troca de 40 mil dormentes, implantação de monitoramento de licenciamento de trens via satélite e computadores de bordo em todas as locomotivas. São 1.189 quilômetros de trilhos da velha Noroeste, ligando Bauru (SP) a Corumbá, no Pantanal, divisa com a Bolívia, além do ramal Campo Grande-Ponta Porá, no extremo sul do MS, divisa com o Paraguai. A verba será aplicada em 24 meses, mas de um modo geral, nos próximos cinco anos, a ALL prevê investir em parceria com clientes, quase R$ 2 bilhões em toda a sua malha ferroviária, que inclui ainda os estados de Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Basílio apresentou o plano de recuperação da ferrovia no MS, para uma platéia composta por secretários estaduais, parlamentares e empresários, afirmando que "vamos focar em melhorias e aumento da capacidade para crescer em produtividade, minimizar o risco de acidentes ferroviários e atender toda a região". Disse que na malha sul, desde 1997 são registrados 14 acidentes por TKU (milhão de trem quilômetro percorrido), enquanto na malha da antiga ferrovia, acontecem 170 ocorrências por TKU. "A meta é reduzir esse indicador em 50% já em 2007". A empresa iniciou suas atividades em março de 1997, com o processo de privatização da malha sul (PR, SC e RS) e através de contrato, em 1998, passou a operar também o trecho sul de São Paulo. Em agosto de 1999 comprou as ferrovias argentinas Meso e BAP, para em 2001 integrar os ativos e atividades da Delara. Com a aquisição da Brasil Ferrovias, em maio de 2006, tornou-se a maior ferrovia do Brasil. Atende segmentos como commodities agrícola e fertilizantes, combustíveis, construção, madeira, papel, celulose, siderúrgicos, frigorificados, higiene e limpeza., eletro-eletrônicos, automotivo, petroquímicos, entre outros. Final