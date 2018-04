Iniciantes optam por ação única

No lugar da carteira, uma ação. Papéis muito negociados na Bolsa, de empresas bem conhecidas do público, são a aplicação exclusiva de alguns fundos. Recentemente, Bradesco e Banco do Brasil lançaram carteiras compostas unicamente por ações da VisaNet, que estreou na Bovespa há apenas duas semanas. Fundos de ações de uma única empresa trazem algumas vantagens para o pequeno investidor, mas embutem características que devem ser analisadas. Optar por um fundo desse tipo significa abrir mão da diversificação. Nos fundos de ação única, o trabalho de gestão do investimento se resume a acertar o ''timing'' - o melhor momento para negociar as ações. ''Por isso, fundos de Petrobrás ou Vale com taxas de administração semelhantes apresentam desempenhos diferentes'', diz o superintendente de renda variável da Bradesco Asset Management, Herculano Alves. Além da VisaNet, o Bradesco mantém aplicações exclusivas em Petrobrás, Vale e em ações do próprio banco. ''Normalmente, esses fundos são oferecidos para investidores sem conta em corretora. É uma forma de dar acesso a ações'', acrescenta o superintendente de renda variável da Itaú Asset Management, Walter Mendes. Para conseguir renda extra, os fundos podem colocar os papéis para alugar, quando estiverem em queda. Para quem tem pouco dinheiro para investir, as taxas de corretagem - que vão de R$ 5 a R$ 20 por negócio - e de custódia devem ser avaliadas com cuidado. O universitário Guilherme Ferreira chegou à conclusão de que valeria a pena iniciar seu investimento em ações por fundos Petrobrás e Vale. ''Os encargos foram amenizados em relação à compra fracionada'', diz. Mas a avaliação deve levar em conta também outros custos, inerentes aos fundos. As taxas de administração podem chegar a 3% ao ano. Outra desvantagem está na tributação: enquanto os investidores diretos na Bolsa são isentos de Imposto de Renda ao vender até R$ 20 mil por mês, os de fundos pagam alíquota de 15%, independentemente do valor. ENTENDA Aluguel de ações - ''Empréstimo'' de papéis pelos titulares, intermediado por corretoras. O acionista permanece sendo proprietário das ações, recebendo dividendos e exercendo demais direitos. Taxa de custódia - Cobrada pela manutenção dos ativos dos investidores sob a guarda de instituição custodiante, como uma corretora.