Início de reunião com EPTE puxa alta da CTEEP As ações PN Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) subiam 5,23% na Bovespa, às 13h20, ocupando o segundo lugar no ranking das maiores altas. O mercado reage ao comunicado de fato relevante divulgado pela Transmissão Paulista (CTEEP) e pela a Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica (EPTE) informando que os conselhos de administração das companhias aprovam o início dos trabalhos visando a incorporação da EPTE pela CTEEP. As reuniões foram realizadas ontem e foi aprovada também a execução de providências para a proposição da operação aos órgãos competentes. As companhias afirmam, no comunicado, que a evolução dos trabalhos será apresentada ao mercado, quando necessário. A incorporação já era esperada pelos investidores, com sensível reflexo no desempenho das ações das empresas envolvidas. Os papéis PN da EPTE acumulam ganho de 37,43% somente neste ano e Transmissão Paulista PN teve alta de 21,06% no mesmo período.