Início do aumento do juro é antecipado para abril, diz Focus

O mercado financeiro antecipou de junho para abril a previsão para o início do processo de alta da taxa básica de juros, a Selic, a ser adotada pelo Banco Central no próximo ano. De acordo com pesquisa Focus, divulgada nesta segunda-feira, 21, pela autoridade monetária, analistas preveem que esse ciclo começaria com uma elevação de 0,25 pp em abril, o que levaria a Selic para 9%.

Nos meses seguintes, o mercado prevê novas altas em junho (0,50pp), julho (0,25pp), setembro (0,50pp), outubro (0,25pp) e dezembro (0,25pp). Até a semana passada, os agentes do mercado só viam o início do processo de alta da Selic em junho, com aperto inicial de 0,50pp.

Com base nessa expectativa, a Selic para final de 2010 subiria para 10,75%. Até a semana passada, o prognóstico era de que o juro terminaria em 10,63% no próximo ano. Há quatro semanas, o prognóstico era que a Selic encerrasse 2010 em 10,50%. Foi mantida a previsão de que a Selic média em 2010 deve ser de 9,69%, ante 9,45% de um mês atrás.