Inmetro fiscaliza produtos com quantidade menor O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) decidiu intensivar sua fiscalização diária nos supermercados no conteúdos dos produtos que reduziram sua quantidade na embalagem sem reduzir os preços. Desde de ontem os fiscais do Inmetro iniciaram as operações em supermercados do Rio de Janeiro e Brasília. Segundo a chefe da divisão de mercadoria pré-medidas do Inmetro, Maria Manuela Mota dos Santos, o instituto pretende vistoriar e coletar produtos em supermercados de todo o Brasil. O Inmetro está coletando produtos nas áreas de limpeza, alimentos, higiene e bebidas isotônicas. Entre os produtos mais visados entre os fiscais estão as embalagens de papéis higiênicos, pacotes de sabão em pó, detergentes, fraldas, latas de sardinha, pacotes de massa de bolo, biscoitos, molhos de tomate, etc. Maria Manuela destaca que a função do Inmetro é de apenas verificar se o peso ou a medida do produto são os mesmos anunciados na embalagem. "A questão da redução ou não do preço do produto é responsabilidade dos ministérios da Fazenda e da Justiça", avisa a chefe da divisão de mercadoria pré-medidas do Inmetro. Ipem do Rio vai preparar cartilha O Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (Ipem) - órgão vinculado à Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor - também está realizando uma operação especial de fiscalização dos pesos dos produtos que diminuíram quantidades e volumes em suas embalagens mas mantiveram os preços. Os fiscais do Ipem do Rio, que iniciaram a inspeção na última quarta-feira, pretendem coletar cerca de 3 mil produtos para análise do peso e quantidade em laboratório. O Ipem do Rio termina sua coleta e na semana que vem e vai elaborar uma cartilha para informar o consumidor sobre os produtos que realizaram alterações em seus pesos e medidas sem reduzir os preços. Se o Ipem do Rio ou o Inmetro constatarem peso inferior ao registrado na embalagem de algum produto, o fabricante pode receber multas que variam R$ 100,00 e R$ 1,5 milhão. A atitude do Inmetro e do Ipem do Rio surgiu depois do alerta dos órgãos de defesa do consumidor e associações de supermercados sobre a redução da quantidade dos produtos nas embalagens sem redução nos preços. De acordo com o alerta da Fundação Procon-SP, esta alteração caracteriza um aumento camuflado dos preços, pois o consumidor está pagando um mesmo valor por um produto com peso ou metragem reduzida. Ipem-SP examinará produtos da cesta básica na segunda-feira O Ipem de São Paulo vai examinar na próxima segunda-feira o peso e o volume de trinta produtos, de diversas marcas e tamanhos, que fazem parte da cesta básica. Os produtos foram coletados em supermercados da Capital paulista. Entre os produtos estão: arroz, feijão, café, macarrão, leite, óleo de soja e açúcar. As análises serão feitas no laboratório do instituto e contará com a participação de representantes das empresas fabricantes das mercadorias.