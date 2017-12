Inmetro: programa reduz consumo de energia Frente à ameaça de racionamento de energia elétrica, é importante conhecer as dicas de economia para reduzir o consumo ainda o custo mensal da conta de luz. Uma das medidas essenciais é comprar produtos etiquetados pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) que classifica os eletrodomésticos de acordo com o seu consumo de energia. Criado há 18 anos, o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) analisa atualmente 17 linhas de produtos, como refrigeradores domésticos, chuveiros, torneiras e aquecedores de água elétricos, condicionadores de ar, motores elétricos de indução trifásicos, máquinas de lavar roupas e coletores solares para aquecimento de água, entre outros. A eficiência energética do produto é identificada por letras que vão de A a G. "Um produto que tem uma etiqueta com a letra G, por exemplo, gasta praticamente o dobro de energia de um produto com a letra A", explica o coordenador do PBE, Alexandre Novgorodcev. Inmetro mede a eficiência energética A informação contida na etiqueta - a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, que mede a eficiência energética dos aparelhos - é fornecida pelos fabricantes. O Inmetro verifica os dados periodicamente por meio de ensaios de controle e de acompanhamento da produção, em laboratórios credenciados e com o acompanhamento de técnicos dos seus quadros. "A etiqueta permite que o consumidor conheça as informações sobre consumo de energia necessárias para a seleção dos produtos na hora da compra", avisa o consultor de meio-ambiente da Multibrás, Paulo Vodianitskaia. Novgorodcev explica que a eficiência energética é medida através da seguinte fórmula: consumo médio mensal do produto dividido pela sua capacidade máxima de consumo. Por exemplo, no caso das geladeiras, a conta é feita pela divisão do consumo médio mensal pelo seu volume. No caso do ar condicionado, os técnicos dividem o consumo médio mensal pela sua capacidade de refrigeração. "Os eletrodomésticos são testados e qualificados em laboratórios dos fabricantes e do Inmetro", avisa. Veja na matéria a seguir o selo do Programa de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica (Procel) que incentiva a redução de consumo de energia em equipamentos elétricos.