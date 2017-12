Inmetro rejeita marcas de ração para cães e gatos Na hora de adquirir ração para os cães e gatos domésticos é recomendável levar em consideração o resultado da pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (Inmetro). De acordo com um teste nacional, 11 das 22 analisadas marcas de ração foram reprovadas. A avaliação da qualidade não vê diferenças no produto nacional e importado, apesar das marcas estrangeiras custarem, em média, o dobro das produzidas no Brasil. Os ensaios realizados verificaram diversas características das amostras dos produtos analisados, como a presença de contaminações microbiológicas ou micotoxinas, a quantidade de cálcio e os valores de parâmetros físico-químicos. Foram verificadas, também, as informações prestadas pelos fabricantes nos rótulos das embalagens, no que diz respeito aos valores nutricionais do produto e, ainda, se as amostras analisadas atendem aos padrões de qualidade e identidade estabelecidos pela legislação vigente (conformidade à norma). A pesquisa atendeu à demanda dos consumidores, segundo as solicitações registradas na Ouvidoria do Inmetro. A escolha das marcas baseou-se nas rações mais comercializadas no País. Embora a análise classifique a qualidade da ração como boa, há falhas na rotulagem desses produtos, no que diz respeito às informações aos consumidores em 4 rações de cães Bacán, Frolic, Pedigree e Biriba-Floc (nacionais). Na análise de ração para gatos, duas foram consideradas não conformes ao parâmetro fibra bruta, a Petis Cat e a Royal Canin. Nas duas, o valor foi ultrapassado em aproximadamente 30%. Também foram apontados erros na rotulagem, quanto às informações aos consumidores, em 7 marcas: Petis Cat, Le Roy, Top Cat, Gatsy (nacionais), Ron Ron, IAMS-Cat Food e Royal Canin (importadas). Segundo a engenheira de análise de produtos do Inmetro, Ana Luisa Guéron, responsável pelos teste, as informações deficientes de rotulagem podem ser separadas em dois grupos: informações que não estão de acordo com os valores determinados pela legislação, não atendendo aos parâmetros estipulados pela norma; e informações que não representam os reais resultados da análise, induzindo o consumidor a crer que aquele produto é superior aos outros, já que estipula valores mais restritivos, não atingidos na prática. As marcas Friskies, Eukanuba, Big Boss, Royal Canin (cães), Bonzo, Pro Plan, Pitukão, Ringo, Cat Chow, Whiskas e Gatto estão em conformidade com os critérios técnicos do teste do Inmetro. Os fabricantes se justificam O Inmetro recebeu das empresas fabricantes as seguintes respostas ao teste: - Royal Canin: comparará as análises realizadas na França com as atuais, antes de se posicionar. - Bacán: o rótulo do produto está sendo atualizado junto ao Ministério da Agricultura. - Pedigree: as embalagens serão corrigidas. - IAMS do Brasil: uma pequena diferença de leituras entre valores máximos e mínimos pode ser conseqüência do método de análise aplicado. - Le Roy: no decorrer do ano passado foram realizadas análises de lotes do produto e a média de cálcio foi de 1,35%, não tendo sido encontrado qualquer valor próximo ao divulgado pelo Inmetro. - Ron Ron: o produto não é mais comercializado no Brasil. - Birica Floc e Top Cat: as amostras produzidas no ano passado revelaram-se adequadas ao intervalo estabelecido na rotulagem. - Frolic: Teor de umidade - Frolic é um alimento semi-úmido e, portanto, não se enquadra nesta categoria. Eventuais variações pontuais podem ocorrer, mas são corrigidas de imediato no processo ajustando-se as receitas. - Gatsy: o rótulo já foi corrigido. - Petis Cat: empresa afirma estar tomando as devidas providências para o ajuste dos níveis de garantia. Resultado do teste RAÇÃO PARA CÃES Ensaios Marcas Microbiológicos Físico-Químicos Metais Micotoxinas Rotulagem Conclusão Eukanuba Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Bacán Conforme Conforme Conforme Conforme Não Conforme Não Conforme Frolic Conforme Conforme Conforme Conforme Não Conforme Não Conforme Big Boss Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Royal Canin Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Bonzo Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Pro Plan Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Pitukão Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Pedigree Conforme Conforme Conforme Conforme Não Conforme Não Conforme Ringo Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Biriba-Floc Conforme Conforme Conforme Conforme Não Conforme Não Conforme RAÇÃO PARA GATOS Ensaios Marcas Microbiológicos Físico-Químicos Metas Micotoxinas Rotulagem Conclusão Petis Cat Conforme Não Conforme Conforme Conforme Não Conforme Não Conforme Cat Chow Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Whiskas Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Friskies Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Ron Ron Conforme Conforme Conforme Conforme Não Conforme Não Conforme Le Roy Conforme Conforme Conforme Conforme Não Conforme Não Conforme IAMS ? Cat Food Conforme Conforme Conforme Conforme Não Conforme Não Conforme Top Cat Conforme Conforme Conforme Conforme Não Conforme Não Conforme Royal Canin Conforme Não Conforme Conforme Conforme Não Conforme Não Conforme Gatsy Conforme Conforme Conforme Conforme Não Conforme Não Conforme Gatto Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme