Inmetro: selos falsificados diminuíram O cuidado na hora de comprar um brinquedo para descobrir se está dentro dos padrões determinados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (Inmetro) é fundamental alertam os técnicos. Mas há uma boa notícia para os consumidores. O número de brinquedos sem o selo ou com a selo falsificado diminuiu. No ano passado, do total de brinquedos fiscalizados, 8,66% eram falsos. Em 2000, essa parcela caiu para 2,80%. O levantamento foi feito de janeiro a dezembro em todo o País. Em 1999 foram fiscalizados 4.147.404 brinquedos e 359.551 não tinham o selo ou estavam com a marca do Inmetro fraudada. Esse ano, o número de produtos fiscalizados foi 3.562.057 e 99.799 eram irregulares. São fabricados no Brasil, segundo o órgão, 500 milhões de brinquedos por ano. Na "Operação Papai Noel", realizada no mês de dezembro, o Inmetro também detectou menos fraudes em 2000, se comparado ao apurado no ano passado. Do dia 13 a 17 de dezembro de 1999 foram fiscalizados 761.790 brinquedos e 19.360 eram irregulares. Ou seja, 2,54%. Nesse ano, a fiscalização foi feita em dois dias - 13 e 14 de dezembro -, e a parcela foi de 1,80%, ou seja, dos 287.174 fiscalizados, 5.179 tinham problemas. Foi nessa operação que o Inmetro verificou a existência de selos falsificados na boneca Barbie (veja mais informações no link abaixo).