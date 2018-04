Inocêncio não apóia emenda de reajuste do mínimo O líder do PFL na Câmara, deputado Inocêncio Oliveira (PE), disse que não vai apoiar a emenda do PT que pretende alterar a Medida Provisória nº 35, que reajustou o salário mínimo, para elevar esse salário para um valor acima dos R$ 200,00 já em vigor desde abril. Inocêncio observou que o reajuste para R$ 200,00 já é um fato consumado e que um aumento maior traria dificuldades para o ajuste fiscal, pois acarretaria aumento nos gastos da Previdência e das prefeituras dos pequenos municípios das regiões mais pobres do País, que já estão com dificuldades para pagar o mínimo em vigor. Ele disse que o reajuste para esse patamar foi obtido graças à iniciativa do PFL e que, para o próximo ano, defende um aumento de 30% no valor do mínimo, e não apenas de 20% como está propondo a bancada do PT, em emenda apresentada ontem ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003.