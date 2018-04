Inovação une empresa a acionista

As empresas começam a experimentar ferramentas como blogs, Twitter, Youtube ou Slideshare para se aproximar de seus acionistas. Um exemplo é a Weg, que aderiu ao Twitter - ferramenta de microblogging com mensagens curtas - em abril. "Abrimos espaço para aceitar perguntas para nossa teleconferência. Não recebemos nenhuma, mas vamos repetir a experiência na divulgação dos resultados do segundo trimestre", conta o gerente de Relações com Investidores Luís Fernando Oliveira, o "twitteiro" oficial. Para Oliveira, os investidores ainda buscam entender as funções e o potencial das ferramentas. Opinião idêntica tem o professor de Gestão Estratégica da Informação Alexandre da Silva Furtado Amaral, da FGV. "As ferramentas estão em teste, mas podem facilitar a comunicação com investidores." Entre eles, as pessoas físicas, mais rapidamente alcançadas pela internet. Foi pensando neste público que a Camargo Correa Desenvolvimento Imobiliário (CCDI) lançou um blog. "As pessoas físicas têm direito de receber informações em uma linguagem mais simples", opina o gerente de RI e blogueiro Fernando Bergamim, lembrando que a companhia conta com 5 mil investidores individuais, que detêm 38% do free float. A receptividade da idéia, tanto pelos investidores quanto na empresa, esteve longe de ser consensual. "Houve entusiastas e céticos. Alguns acham que expomos a empresa. Outros que as informações de um blog não são suficientemente oficiais." Um dos visitantes do blog é o engenheiro Paulo Henrique Moreira, que investe nas ações da CCDI. Moreira vê blogs de RI e outras redes sociais como uma ferramenta para se informar - não a única, nem a principal -, mas uma boa ideia. "A internet torna o contato mais informal que o telefônico." Outras ferramentas virtuais também se mostram funcionais, como o Slideshare, site de compartilhamento de apresentações virtuais, utilizada por empresas como Localiza, TAM, Estácio Participações e PDG Realty, entre outras. ENTENDA Free float - Quantidade de ações de uma companhia disponível para negociação em mercados organizados, como bolsas de valores. Quanto maior essa quantidade, maior será a liquidez da ação e, portanto, menor o risco. Em mercados desenvolvidos, a quantia de ações disponível tende a representar um porcentual significativo do estoque de papéis das empresas.