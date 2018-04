INPI registra primeiras marcas regionais O vinho produzido na região de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e o café de Minas Gerais terão sua qualidade reconhecida por marcas regionais, a exemplo dos vinhos bordeaux e do champagne, cujos nomes indicam a região onde são produzidos, na França. O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) examina o registro das marcas Vale dos Vinhedos e Café do Cerrado, para identificar uma qualidade de produtos daquelas regiões. Serão os primeiros registros por indicação geográfica concedidos do Brasil, segundo a técnica da área de marcas e indicações geográficas do INPI, Deyse Gomes Macedo. "As marcas de indicação geográfica garantem que os produtos têm a qualidade inerente às condições ambientais das regiões onde são produzidas", explica Deyse. Segundo ela, essas marcas agregam valor e dão garantia ao consumidor de que consumirá produtos com determinadas características. "O Brasil ainda não tem a cultura de identificar marcas com regiões. Na Europa, de onde vêm as marcas bordeaux, champagne e cognac, por exemplo, a idéia é antiga", afirma a técnica do INPI. O órgão está negociando um convênio entre os Ministérios da Agricultura e da Indústria e Comércio e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) para ajudar a definir as características de cada região produtora. Deyse acredita que outros produtores têm condições de solicitar o registro por indicação geográfica no INPI. "Há determinados tipos de frutas, por exemplo, que só nascem em regiões específicas do Nordeste. Cerâmicas e queijos também podem ser identificados por regiões", diz.