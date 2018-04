Inpi vai implantar núcleos de dados sobre patentes - O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior (MDIC), deverá começar neste ano a implantação dos Núcleos de Informação de Patentes (NIPs), escritórios regionais que terão a incumbência de facilitar o acesso aos bancos de dados da instituição para empresas, universidades e centros de pesquisa. A informação foi divulgada pela diretora substituta de patentes do Inpi, Maria Alice Camargo Calliari, durante um workshop promovido pela entidade e pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), em que empresários e pesquisadores apresentaram propostas para o plano-diretor do Inpi. O documento estabelecerá as linhas de ação do instituto para os próximos 10 anos e deverá ser divulgado na primeira quinzena de maio. "Queremos implantar as primeiras unidades-piloto este ano e, em 2003, ampliar para o resto do País", disse Pedro Burlandy, coordenador da área de planejamento do instituto. No workshop, Maria Alice alertou para o pouco uso que tem sido feito do banco de dados do Inpi sobre patentes. "O Brasil tem tido gastos desnecessários com compra de tecnologias externas que estão em domínio público", afirmou. Isso ocorre porque não se consulta a produção tecnológica de outros países, o que é, de certa forma, retratado nas patentes registradas no Brasil e no exterior. Ela defendeu a cópia de tecnologia que foi desenvolvida em outros países, mas que não conta com a proteção de uma patente depositada aqui. "Seria uma grande economia na nossa aplicação da tecnologia", apontou. A empresa de biotecnologia FK Biotechnology, presente ao workshop, deu o exemplo. "Um pesquisador me mostrou esses dias uma patente nos EUA que ele viu na Internet, e me disse que aquilo valia ouro. Ficamos felizes quando levantamos no Brasil e descobrimos que a tecnologia aqui não é protegida", disse Fernando Thomé Kreutz, quando apontou para o Inpi algumas sugestões para a entidade incluir em seu plano diretor. "Quanto mais viabilizar eletronicamente o acesso a esses documentos, melhor", indicou. Maria Alice comentou também que o banco de dados sobre patente pode ajudar as empresas a resolverem seus problemas tecnológicos. "Você faz uma pesquisa no Inpi e, de repente, pode encontrar a solução e usar, se não tiver patente no Brasil", completou. Segundo ela, nos Estados Unidos são depositados 250 mil pedidos por ano, mas apenas cerca de 150 mil se tornam realmente patentes, e pouquíssimas delas são depositadas no Brasil. "Podemos copiar essa tecnologia que não é protegida aqui", disse. Questionada sobre o risco do Brasil ser classificado como "pirata", caso adote esta estratégia, ela explicou que isso não pode ser feito porque não se estaria infringindo a lei, já que ela está falando de produtos e processos não protegidos no País. O Inpi conta com um banco de dados de 20 milhões de documentos, a maior parte em papel. A instituição assinou um acordo com o Escritório Europeu de Patentes, que tem 90 milhões de documentos digitalizados que estarão disponíveis para consulta brasileira. Será disponibilizado também um software que permitirá a validação e busca de pedidos eletronicamente. "Vamos aumentar em quatro vezes o nosso acervo", destacou Maria Alice. Além disso, o Inpi espera melhorar seu atendimento com a realização de um concurso público para contratação de avaliadores de pedidos de patentes. Serão contratados 57 examinadores ainda neste semestre. Hoje, o tempo médio para avaliação e decisão sobre um pedido de patente é de cinco a seis anos no Brasil, contra dois anos nos Estados Unidos e três anos na Europa. O Inpi também está atuando junto à área de biotecnologia, pois o registro de patente nessa área exige não só a documentação, mas o depósito de amostras. O Brasil não tem um centro depositário, e o Inpi está buscando centros para credenciar. "Até agora, não tivemos o interesse de nenhum". Por enquanto, o depósito de amostras cepas, tecidos, etc está sendo feito em centros do Exterior. Este foi o segundo workshop sobre o tema promovido pelo Inpi em São Paulo. Ele terminou com algumas sugestões já dadas durante a primeira reunião, em 20 de março, também no IPT, como a terceirização do serviço de examinadores e a criação de algum tipo de programa de apoio para ajudar os pesquisadores a redigir pedidos de patentes. A queixa sobre a demora na avaliação também foi enfatizada, um fato que é reconhecido pelo próprio Inpi. Outras sugestões foram a de aumentar o marketing e divulgação do trabalho do Inpi e da importância de se registrar uma patente, além da necessidade do instituto de buscar clientes e investir em seu quadro funcional. Uma idéia dada por Fernando Thomé Kreutz foi a de se criar um banco de patentes que podem ser licenciadas, principalmente para tirar da gaveta o que as universidades e centros públicos de pesquisa descobrem, mas que fica sem aplicação comercial, por desconhecimento das empresas. De acordo com Maria Alice, a cada seis meses a Revista da Propriedade Industrial, do Inpi, é publicada e nela consta esse serviço. A revista, no entanto, tem circulação mais restrita e um banco de dados eletrônico de patentes a serem licenciadas poderia ser mais facilmente consultado.