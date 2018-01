Inscrição no FIES termina na próxima semana As inscrições para o programa de Financiamento Estudantil (FIES) para o segundo semestre de 2001 se encerram no próximo dia 30 de setembro. Para esse processo seletivo estão previstas 30.000 novas vagas. Os candidatos interessados devem preencher a ficha de inscrição na página da Caixa Econômica Federal (veja link abaixo) ou do Ministério da Educação (veja link abaixo). A relação dos participantes do processo seletivo será divulgada no dia 8 de outubro. Todas as operações do FIES são realizadas pela Internet. Desde a adesão das instituições de ensino, passando pela inscrição de candidatos, divulgação de resultados, entrevistas e aditamento automático de contratos (pelo estudante ou pela instituição de ensino), tudo é realizado de forma rápida e desburocratizada. Os estudantes somente poderão candidatar-se ao financiamento se as instituições de ensino superior e os cursos onde estão matriculados estiverem inscritos no FIES. Além disso, os cursos devem ter avaliação positiva junto ao Ministério da Educação. Histórico O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Programa de Financiamento Estudantil (FIES) no 2º semestre de 1999, com o objetivo de apoiar estudantes que não podem arcar integralmente com os custos da sua formação. Desde sua criação até o momento, cerca de 700 instituições de ensino superior aderiram aos processos seletivos realizados e 130 mil universitários obtiveram o financiamento. Foram aplicados recursos da ordem de R$ 795 milhões.