Inscrição para crédito estudantil começa em setembro O processo seletivo do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) será aberto pelo governo federal a partir do próximo dia 2 de setembro. As inscrições poderão ser feitas até o dia 27 de setembro. Estão sendo oferecidas no segundo semestre deste ano 40 mil novas vagas. As inscrições poderão ser feitas através do site do Ministério da Educação ou pelo endereço eletrônico da Caixa Econômica Federal (veja links abaixo). O FIES é um programa de financiamento estudantil destinado a estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação de faculdades e universidades particulares que também estejam cadastradas no programa. As instituições que pretendem se cadastrar no FIES podem realizar o processo até dia 23 de agosto, através do site do Ministério da Educação. De acordo com informações do Ministério da Educação, o FIES financia até 70% do valor da mensalidade e cabe ao aluno arcar com o pagamento dos 30% restantes. O estudante deve começar a amortizar o financiamento durante o curso e pagar a cada três meses uma parcela dos juros, limitada a R$ 50,00. Os juros são 9% ao ano. Segundo o Ministério da Educação, o valor financiado começa a ser quitado após a conclusão do curso. Nos 12 primeiros meses após a conclusão do curso, o estudante pagará prestações mensais em valor equivalente à parcela que não era financiada pelo FIES, ou seja, os 30% que eram pagos para a faculdade. O saldo devedor restante será parcelado em até uma vez e meia o tempo de permanência no fundo. O FIES exige do estudante a apresentação de um fiador com comprovação de renda de, no mínimo, o dobro do valor total da mensalidade do curso a ser financiado. De acordo com o Ministério da Educação, se a renda familiar do estudante for menor que 60% do valor da mensalidade, é obrigatória a apresentação de um fiador adicional com comprovação de renda de, no mínimo, o dobro do valor da mensalidade. Como se inscrever Para se inscrever no FIES, o estudante deve preencher e imprimir a ficha de inscrição do crédito educativo disponível nos endereços eletrônicos do Ministério da Educação e da Caixa (veja os links abaixo). Após preencher a ficha, o estudante deve imprimir duas vias e entregá-lo na faculdade para que seja validado. A validação deve ser realizada até o dia 25 de março.