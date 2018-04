Inscrição para crédito estudantil começa segunda As inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) será aberto pelo governo federal a partir de segunda-feira, dia 2 de setembro. O período de inscrição vai até o dia 27 de setembro. Para o segundo semestre de 2002 estão previstas 40 mil novas vagas para alunos de cursos de graduação de cerca de 13 mil cursos em mais de 1.200 instituições de ensino superior. As inscrições poderão ser feitas através do site do Ministério da Educação ou pelo endereço eletrônico da Caixa Econômica Federal (veja links abaixo). Para receber o financiamento, o estudante deve estar regularmente matriculado em instituição de ensino superior não gratuita, e seu curso deve ter sido cadastrado no FIES com oferta de vagas pela respectiva instituição, e ter avaliação positiva junto ao MEC. De acordo com informações do Ministério da Educação, o FIES financia até 70% do valor da mensalidade e cabe ao aluno arcar com o pagamento dos 30% restantes. O estudante deve começar a amortizar o financiamento durante o curso e pagar a cada três meses uma parcela dos juros, limitada a R$ 50,00. Os juros são 9% ao ano. Segundo o Ministério da Educação, o valor financiado começa a ser quitado após a conclusão do curso. Nos 12 primeiros meses após a conclusão do curso, o estudante pagará prestações mensais em valor equivalente à parcela que não era financiada pelo FIES, ou seja, os 30% que eram pagos para a faculdade. O saldo devedor restante será parcelado em até uma vez e meia o tempo de permanência no fundo. Como se inscrever A inscrição deverá ser exclusivamente pela Internet. Para fazer a inscrição o estudante deve entrar no site da Caixa ou do Ministério da Educação (veja os links abaixo), das 8h do dia 02 às 23h59 do dia 27 de setembro de 2002. O interessado deve preencher a ficha de inscrição, imprimir e entregar o protocolo em sua instituição de ensino para que a inscrição seja confirmada. De acordo com a Caixa, os critérios de seleção levam em consideração o perfil sócio-econômico como: renda, número de membros da família, condições de moradia e o nível de escolaridade do candidato e a existência de doença grave ou outro estudante de faculdade paga no grupo familiar. Os cursos de licenciatura - História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia, Ciências, Letras e Educação - têm prioridade.