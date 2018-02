Inscrição para Cursinho da Poli vai até hoje O Cursinho da Poli está oferecendo 15 mil vagas para o seu curso extensivo a estudantes de menor poder aquisitivo e grupos excluídos. As inscrições estão abertas até hoje e podem ser realizadas das 9 às 21 horas, na Avenida Ermano Marchetti, 576, Água Branca, zona Oeste. Para concorrer a uma vaga, o candidato deve comprar o manual, no valor de R$ 5,00, pagar taxa de R$ 50,00 e preencher ficha de inscrição. As mensalidades variam de R$ 95,00 e R$ 145,00. O Cursinho da Poli desenvolve um programa de inclusão social cujo principal objetivo é a democratização do acesso às universidades públicas, por meio do planejamento e da realização de um programa educacional de complementação do ensino médio. Para desenvolver seu projeto, o Cursinho da Poli conta com a parceria da USP e da PUC-SP. O telefone para informações é (0xx11) 3611-8552. Veja o site da instituição no link abaixo.