Inscrição para o vestibular pela Internet Para dar mais comodidade aos candidatos, muitas faculdades passaram a aceitar inscrições para os vestibulares pela Internet este ano. O interessado só precisa entrar no site da instituição, preencher uma ficha e imprimir o boleto, que deve ser pago em qualquer banco. O manual do candidato chega pelo correio. As inscrições on-line da PUC-Campinas e do Instituto Mauá de Tecnologia têm mais uma facilidade. O boleto funciona como uma ficha de compensação bancária convencional, que pode ser paga usando os sites dos bancos. As inscrições, por Internet ou nas agências do Bradesco, terminam amanhã. Na Mauá, o prazo para inscrição se encerra hoje. Até ontem, cerca de 30% das inscrições haviam sido feitas pela Internet. "O interessante é que a inscrição pode ser feita até de madrugada", diz Davi Gerardi, analista de sistema da Fundação para o Vestibular da Unesp (Vunesp), que este ano organizou inscrições pela Internet de cinco faculdades. Uma delas, a Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), recebeu 600 inscrições on-line, num total de 11 mil candidatos. "Muita gente ainda tem medo de a inscrição não dar certo", diz a coordenadora do vestibular na Ufscar, Leda Gomes. As inscrições via Internet vão até o dia 1.º. Segundo a Vunesp, a Unesp também pretende organizar inscrições pela Internet a partir de 2001.