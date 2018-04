Inscrição para Programa Trainee da Ambev termina amamhã Termina amanhã, dia 31, o prazo para inscrições no Programa Trainee 2003 da Companhia de Bebidas das Américas (AmBev). Podem participar estudantes universitários que estejam cursando o último período ou que tenham se formado no ano anterior, com prioridade para Engenharia, Administração e Economia. As inscrições devem ser feitas por meio do site www.ambev.com.br . A empresa informa que, no ano passado, recurutou cerca de 14 mil jovens, dos quais 25 foram selecionados para trabalhar na empresa. De acordo com a Ambev, o Programa Trainee é a sua principal porta de entrada de executivos, e oferece oportunidades reais de rápido crescimento profissional. Criado em 1990, pela então Cervejaria Brahma, já formou cerca de 500 profissionais, quatro deles são hoje diretores da companhia, 50% são gerentes e 50% ocupam cargos seniores. O diretor geral, Magim Rodriguez, e o diretor de Gente e Qualidade, Maurício Luchetti, comandam todo o processo de recrutamento e seleção. Os diretores da companhia vão pessoalmente a algumas das principais faculdades do País expor as características e diferenciais do programa e a filosofia da AmBev. Programa A companhia não estabelece um número específico de pessoas a serem recrutadas. São contratados todos os inscritos que se adequarem ao perfil procurado pela empresa. O processo de seleção compreende várias fases, que se estendem até dezembro: palestra dos diretores em faculdades, triagem das fichas de inscrição; prova de inglês e português; dinâmica de grupo e pessoal; teste de raciocínio lógico e painel (jogos empresariais); entrevista oral em inglês e entrevista com os diretores. Além de São Paulo, a dinâmica de grupo será realizada também no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Salvador e Recife. Em 2001, cerca de 3,5 mil jovens dos 14 mil inscritos chegaram até essa fase. A seleção dos candidatos é feita com base nos seguintes pré-requisitos: capacidade para lidar com situações imprevistas; habilidade para negociações; flexibilidade; espírito de dono da empresa e empreendedor; liderança; capacidade para assumir riscos e para trabalhar sob pressão. Os candidatos também precisam falar inglês fluentemente, ter amplo conhecimento de informática e disponibilidade para mudanças de local de trabalho. O Programa Trainee tem duração de 10 meses. Os quatro primeiros meses são desenvolvidos nas unidades para conhecimento geral dos negócios da companhia. Um mês é dedicado ao treinamento corporativo na sede, em São Paulo. O restante do tempo é ocupado com o treinamento em uma área específica. Durante esse período, o candidato é desafiado a desenvolver e a trabalhar em projetos práticos. Este deverá ser o seu foco de crescimento na empresa e não somente a busca de um título ou cargo.